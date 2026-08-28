США инвестируют $100 миллиардов в энергетику к 2025 году

В новом рецепте рассказывается, как приготовить блюдо с обжаренным картофелем, баклажанами и мясом. Каждый ингредиент проходит предварительное обжаривание для сохранения текстуры и вкуса, а затем тушится с овощами и специями.
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