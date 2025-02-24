SCMP: компания в КНР предписала своим неженатым сотрудникам вступить в брак

Выговор от представителей государственного аппарата получила китайская компания Shuntian Chemical Group за угрозу увольнения своих одиноких и разведенных сотрудников в случае, если они останутся холостыми к концу сентября, 24 февраля сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии