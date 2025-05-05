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Reform UK запретит флаги Украины на зданиях подконтрольных партии советов

Reform UK запретит флаги Украины на зданиях подконтрольных партии советов

Правая партия "Реформировать Соединенное Королевство" (Reform UK), которая на последних местных выборах добилась значительных успехов, заявила, что запретит вывешивать на зданиях контролируемых ею местных советов любые иностранные флаги.

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