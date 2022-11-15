Минобороны Финляндии: силы НАТО примут участие в учениях ВМС страны

Минобороны Финляндии сообщило, что военные и корабли некоторых стран НАТО будут участвовать в учениях военно-морских сил Финляндии Freezing Winds — 22, которые запланированы на период с 22 ноября по 2 декабря в Балтийском море, передает ТАСС.
Минобороны Финляндии сообщило, что военные и корабли некоторых стран НАТО будут участвовать в учениях военно-морских сил Финляндии Freezing Winds — 22, которые запланированы на период с 22 ноября по 2 декабря в Балтийском море, передает ТАСС.
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