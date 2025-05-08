🧧В День Победы телебашня в Симферополе включит праздничную иллюминацию 9 мая телебашня включит праздничную подсветку в честь 80-й годовщины Великой Победы и 81-й годовщины освобождения Севастополя.
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🧧В День Победы телебашня в Симферополе включит праздничную иллюминацию 9 мая телебашня включит праздничную подсветку в честь 80-й годовщины Великой Победы и 81-й годовщины освобождения Севастополя.