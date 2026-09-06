Гидрометцентр предсказал осадки и облачность в Москве 6 сентября

В Москве и области в воскресенье, 6 сентября, ожидаются облачность с прояснениями и небольшие дожди. Ночью температура понизится до плюс 7 градусов.
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