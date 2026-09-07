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Регион 29

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Архангельск получил от туристического налога свыше 23 млн рублей

Архангельск получил от туристического налога свыше 23 млн рублей

Собранные средства направляют на развитие городской инфраструктуры и благоустройство туристических мест.

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