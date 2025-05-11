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«Когда победим в Красноярске? Когда привезем иностранного рефери». Джейпи Нил пошутил после поражения от «Енисея-СТМ»

«Енисей-СТМ» обыграл «Стрелу-Ак Барс» (21:17) во втором туре чемпионата России по регби. – Всегда на «Авангарде» очень тяжело играть.

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