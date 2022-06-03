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ВСУ нанесли удар по Гольмовскому в ДНР

ВСУ нанесли удар по Гольмовскому в ДНР

Минометный обстрел из 120 миллиметровых орудий нанесен по населенному пункту Гольмовский Донецкой Народной Республики (ДНР) 3 июня, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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