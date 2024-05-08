Собачий срок. Как на Алтае будут маркировать домашних животных, а бродячих – усыплять

Разработка законопроекта, разрешающего эвтаназию бродячих собак, уже находится на стадии завершения С 1 января 2025 года жители Алтайского края обязаны будут регистрировать и маркировать домашних животных.
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