ВСУ использовали сразу две ракеты при неудачной попытке атаковать российскую «Мальву»

ВСУ использовали две ракеты при неудачной попытке атаковать российскую «Мальву» Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар сразу двумя ракетами по российский самоходной артиллерийской установки (САУ) на колесном шасси 2С43 «Мальва».
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