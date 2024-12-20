Китай открыл более 20 новых погранпереходов для безвизового въезда

Жители Приморского края смогут отправиться в Китай по обновленным правилам безвизового въезда. Национальная иммиграционная администрация КНР изменила политику транзита, и теперь Поднебесную с другими странами свяжут новые погранпереходы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Представительство МИД России во Владивостоке.