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Царьград

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"Маршрут заботы": в Новосибирской области выстроена новая система поддержки нуждающихся в уходе

"Маршрут заботы": в Новосибирской области выстроена новая система поддержки нуждающихся в уходе

В области внедрили систему поддержки, которая начинает работу ещё в больничной палате. Новый проект уже помог более чем 80 семьям региона справиться с уходом за близкими.

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