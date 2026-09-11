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Царьград

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Прожила 94 года, но так и не стала королевой. Не стало принцессы Норвегии

Прожила 94 года, но так и не стала королевой. Не стало принцессы Норвегии

В возрасте 94 лет умерла принцесса Норвегии Астрид Мод Ингеборг, сестра недавно скончавшегося короля Харальда V.

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