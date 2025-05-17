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Россиянам назвали лучший вариант кофе для приготовления дома

Россиянам назвали лучший вариант кофе для приготовления дома

Только растворимый кофе практически невозможно испортить в домашних условиях, в отличие от напитка из турки или дрип-пакета, считает эксперт, директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов.

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