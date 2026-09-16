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Царьград

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Сжечь и закопать: почему нельзя выбрасывать разбитую икону и как поступить правильно

Сжечь и закопать: почему нельзя выбрасывать разбитую икону и как поступить правильно

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов объяснил, как правильно поступить с разбитой иконой, восстановление которой невозможно.

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