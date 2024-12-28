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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравец о 4:2 со «Спартаком»: «Одна из лучших игр «Куньлуня» в сезоне. Сегодня была и команда, и мастерство, и красивые голы»

– Мы вернулись после небольшого перерыва – неделю не играли, отдыхали и тренировались. Молодцы, что сразу вошли в игру, включились и на протяжении трех периодов выполняли запланированную работу.

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