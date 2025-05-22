Во Внуково сообщили о задержках рейсов из-за ограничений полётов

Московский аэропорт Внуково уведомил пассажиров о том, что ряд авиарейсов выполняется с опозданием от изначального расписания в связи с ограничениями использования воздушного пространства по требованиям безопасности полётов.
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