«Не можем позволить им стать ближе к Китаю»: Трамп заявил, что Канада могла бы стать самым красивым штатом США США не отказываются от идеи присоединения Канады.
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«Не можем позволить им стать ближе к Китаю»: Трамп заявил, что Канада могла бы стать самым красивым штатом США США не отказываются от идеи присоединения Канады.
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