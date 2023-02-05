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Член главного совета ВГА Запорожья Рогов: схрон с боеприпасами нашли в гараже Бердянска

Член главного совета ВГА Запорожья Рогов: схрон с боеприпасами нашли в гараже Бердянска

Правоохранители Запорожья выявили схрон с боеприпасами в одном из гаражей Бердянска. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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