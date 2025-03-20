Авто с прикрепленным свертком принадлежит сенатору Совфеда Колбину

Припаркованный у здания Законодательного Собрания Севастополя автомобиль, под днищем которого обнаружили подозрительный сверток, принадлежит, по предварительным данным, сенатору Совета Федерации Сергею Колбину.
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