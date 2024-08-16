Ubisoft уволила ещё 45 человек В течение долгого времени Ubisoft боролась со многими...

Ubisoft уволила ещё 45 человекВ течение долгого времени Ubisoft боролась со многими проблемами, из-за которых продюсерам и издателям многих ценных брендов следует быть осторожными при выборе проектов, которые следует инвестировать.
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