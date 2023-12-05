В РФПИ рассказали об инициативах России в природно-климатических проектах

Россия обсуждает с партнерами по БРИКС+ разработку единых стандартов природно-климатических проектов для поглощения углекислого газа, а также формирование отдельного рынка торговли углеродными единицами внутри объединения.
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