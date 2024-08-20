Рязанцы по месяцу ждут горячей воды

Так, например, в доме №20 на Бустрецкой воду планово отключили с 1 до 14 августа. Однако в день, когда должны были возобновить горячее водоснабжение, жильцов известили, что сроки сдвигаются до 19 августа и могут быть продлены еще.
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