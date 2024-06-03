В РАН заявили об отсутствии оттока ученых из России после начала СВО

Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в беседе с РБК заявил, что после начала специальной военной операции (СВО) из России уехало всего четыре члена Академии, и сейчас ученые не покидают страну .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии