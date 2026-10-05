2030 год: когда мир обретёт новый порядок?

Что ждёт мир через пять лет? На этот вопрос пытается ответить президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, текущая нестабильность — это лишь переходный период, и к 2030 году может сложиться новый мировой порядок.
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