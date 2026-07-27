БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Рожайте сейчас, а деньгами поможем к первой пенсии!»: Думцы фонтанируют демографическими идеями

«Рожайте сейчас, а деньгами поможем к первой пенсии!»: Думцы фонтанируют демографическими идеями

Борцы за многодетность предлагают точечные меры, а нужна система стимулирования рождаемости Полина Носова Фото: Анна Башкирова/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Сергей Гатауллин Оксана Иванова Повышение рождаемости в стране продолжает волновать наших депутатов, причем весьма сильно — Путин же велел, игнорировать нельзя.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Пока что госдураки простимулировали рождаемость у понаехавших и получивших (или купивших) гражданство муслимов.
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1 м.
Вадим Кузнецов
Очень завлекательно смотрится это прдложение. Особенно после повышения пенсионного возраста. А после повышения его, например, до 125 лет можно пообещать и еще больше!
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1 м.