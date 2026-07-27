«Рожайте сейчас, а деньгами поможем к первой пенсии!»: Думцы фонтанируют демографическими идеями

Пока что госдураки простимулировали рождаемость у понаехавших и получивших (или купивших) гражданство муслимов.

Вадим Кузнецов

Очень завлекательно смотрится это прдложение. Особенно после повышения пенсионного возраста. А после повышения его, например, до 125 лет можно пообещать и еще больше!