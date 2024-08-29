"Ъ": в РФ для поимки нелегальных мигрантов заработает реестр контролируемых лиц

В России с 2025 года для выявления нелегальных мигрантов заработает реестр контролируемых лиц. Соответствующая тема обсуждалась в ходе совещания правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, передает "Коммерсантъ".