"Ъ": в РФ для поимки нелегальных мигрантов заработает реестр контролируемых лиц

В России с 2025 года для выявления нелегальных мигрантов заработает реестр контролируемых лиц. Соответствующая тема обсуждалась в ходе совещания правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, передает "Коммерсантъ".
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