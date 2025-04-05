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Царьград

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ВСУ пополняют закарпатскими венграми. Орбан был резок: "Армия, которая терпит поражение"

ВСУ пополняют закарпатскими венграми. Орбан был резок: "Армия, которая терпит поражение"

Закарпатских венгров мобилизуют и отправляют служить в рядах Вооружённых сил Украины. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

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