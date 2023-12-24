Жильё для детей-сирот купят у застройщика, входящего в группу компаний Александра Жупикова

71 квартиру для детей-сирот купят в строящемся доме в посёлке Мичурина Мичуринского округа. Сумма сделки между покупателем – региональным министерством градостроительства и архитектуры и продавцом – специализированным застройщиком "Альянсстройсервисплюс" составит 179,3 миллиона рублей или 82,7 тысячи за квадратный метр.