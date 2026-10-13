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Татар-информ

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Прокуратура не усмотрела мошенничества при организации концерта Канье Уэста

Прокуратура не усмотрела мошенничества при организации концерта Канье Уэста

Прокуратура не увидела признаков мошенничества при организации выступления рэпера Канье Уэста (Йе) в Санкт-Петербурге.

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