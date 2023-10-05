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В Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей России

В Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей России

Президент Бжания: в Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей РФ Фото: Илья Питалев / РИА Новости Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил о подписании соглашения, согласно которому в Очамчирской бухте республики появится пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России.

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Комментарии
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Лев Добрый
Прекрасно, лучше и не придумаешь, действуйте братья!👍👈👀
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21 час.

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