В Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей России

Президент Бжания: в Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей РФ Фото: Илья Питалев / РИА Новости Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил о подписании соглашения, согласно которому в Очамчирской бухте республики появится пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России.
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