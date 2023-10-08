Стало известно о смерти народной артистки УССР Нины Матвиенко. Как сообщает РБК-Украина, певица умерла в возрасте 75 лет.
Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко
Комментарии
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Александр Глущенко
матвиенко, матвиенко.. ааа.. это та самая матвиенко, что рассказала сказку , что "украинцы" придумали (!!!!!) магнитное )))) поле земли т.к появились первыми на планете Земля? Как же помним , но только этим перлом))) . Я всегда помню,что я православный и повторяю это постоянно , что бы не сказать , что-нибудь крепкое.. " ну и .... царствия небесного"..
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