Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко

Александр Глущенко

матвиенко, матвиенко.. ааа.. это та самая матвиенко, что рассказала сказку , что "украинцы" придумали (!!!!!) магнитное )))) поле земли т.к появились первыми на планете Земля? Как же помним , но только этим перлом))) . Я всегда помню,что я православный и повторяю это постоянно , что бы не сказать , что-нибудь крепкое.. " ну и .... царствия небесного"..