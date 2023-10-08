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Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко

Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко

Стало известно о смерти народной артистки УССР Нины Матвиенко. Как сообщает РБК-Украина, певица умерла в возрасте 75 лет.

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Комментарии
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Александр Глущенко
матвиенко, матвиенко.. ааа.. это та самая матвиенко, что рассказала сказку , что &quot;украинцы&quot; придумали (!!!!!) магнитное )))) поле земли т.к появились первыми на планете Земля? Как же помним , но только этим перлом))) .  Я всегда помню,что я  православный и повторяю это постоянно , что бы не сказать , что-нибудь крепкое.. &quot; ну и .... царствия небесного&quot;..
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