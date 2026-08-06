Сколько кофе пьют в странах мира? Карта

Ингерман Ланская

Воробей В той статистике подразумевается мера объёма, применяемая в англоязычной среде для кухонных рецептов - cup, которая традиционно равна 8 унциям. Там, в частности, выпускаются мерные наборы для кухни, с черпачками в 1 cup, 1/2 cup, 1/3 cup и 1/4 cup. Там это вполне конкретное нечто! При переводе эта конкретность размывается, как видим.

Потребление кофе в тех или иных странах можно измерить по объёму ввозимого кофе, поделить на населения и получить - очень среднее кило на одну персону, включая грудных детей.. а чашками в этих странах пьют или вёдрами и какова крепость этого выпиваемого кофе даже приблизительно не возможно представить... я, например, пью очень крепкий кофе, муж - разбавляет молоком, свекровь пила ооочень слабенький кофе... и .тд.