Кофе стал частью повседневной культуры и даже маркером образа жизни. Согласно рейтингу Cafely 2025, лидер по потреблению этого напитка — Люксембург.
Сколько кофе пьют в странах мира? Карта
Комментарии
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Ингерман Ланская
Воробей
В той статистике подразумевается мера объёма, применяемая в англоязычной среде для кухонных рецептов - cup, которая традиционно равна 8 унциям. Там, в частности, выпускаются мерные наборы для кухни, с черпачками в 1 cup, 1/2 cup, 1/3 cup и 1/4 cup. Там это вполне конкретное нечто! При переводе эта конкретность размывается, как видим.
Потребление кофе в тех или иных странах можно измерить по объёму ввозимого кофе, поделить на населения и получить - очень среднее кило на одну персону, включая грудных детей.. а чашками в этих странах пьют или вёдрами и какова крепость этого выпиваемого кофе даже приблизительно не возможно представить... я, например, пью очень крепкий кофе, муж - разбавляет молоком, свекровь пила ооочень слабенький кофе... и .тд.
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1 м.
Ингерман Ланская
Воробей
В той статистике подразумевается мера объёма, применяемая в англоязычной среде для кухонных рецептов - cup, которая традиционно равна 8 унциям. Там, в частности, выпускаются мерные наборы для кухни, с черпачками в 1 cup, 1/2 cup, 1/3 cup и 1/4 cup. Там это вполне конкретное нечто! При переводе эта конкретность размывается, как видим.
а про кухонную посуду не надо Мне рассказывать - я на кухне "живу" более 60 лет
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1 м.
В
Воробей
Ингерман Ланская
Потребление кофе в тех или иных странах можно измерить по объёму ввозимого кофе, поделить на населения и получить - очень среднее кило на одну персону, включая грудных детей.. а чашками в этих странах пьют или вёдрами и какова крепость этого выпиваемого кофе даже приблизительно не возможно представить... я, например, пью очень крепкий кофе, муж - разбавляет молоком, свекровь пила ооочень слабенький кофе... и .тд.
Мне видится, что между нашими пониманиями темы нет какой-либо существенной разницы.
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1 м.
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