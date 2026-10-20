Обычная попытка постоять на одной ноге может оказаться полезнее, чем кажется. Равновесие необходимо не только во время занятий спортом: оно помогает безопасно ходить по неровной поверхности, перешагивать через бордюры, подниматься по лестнице и сохранять устойчивость в повседневных ситуациях.