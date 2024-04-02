В Нижегородской области вынесен приговор организатору подпольной нарколаборатории

В результате реализации поступившей оперативной информации сотрудники 3 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии с коллегами из ГУНК МВД России установили мужчину, причастного к изготовлению и распространению наркотических средств на территории региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- МИГРАНТЫ ПАКУЮТ ЧЕМОДАНЫ: НОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ СДЕЛАЮТ БЕССМЫСЛЕННОЙ ЖИЗНЬ В РОССИИ ЦЕЛЫМИ СЕМЬЯМИ
- Владимир Колокольцев сообщил о ликвидации нарколабораторий в Калужской и Тверской областях
- Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» ВДВ уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области
Свежие комментарии