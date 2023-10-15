Израиль – Газа: экономика конфликта на Ближнем Востоке

Сектор Газа – едва ли не самый многострадальный район в мире. Судите сами: в конце 1947 года ООН определила этот район в состав арабского государства в Палестине, а через 4 месяца начинается арабо-израильская война за территории, отведённые соответствующей резолюцией под арабское палестинское государство (официально Государство Израиль провозглашено Бен-Гурионом в мае 1948 года).