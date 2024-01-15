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Украине не отдадут наши $300 млрд: Гаага неожиданно поможет России

Украине не отдадут наши $300 млрд: Гаага неожиданно поможет России

Гаага и её международный суд неожиданно могут сыграть на руку России. Москва собирается использовать против Запада его же собственные средства и имеет все шансы выйти победителем из этой войны за свои же собственные деньги.

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Комментарии
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Alexander S
Иск должен подаваться от лица владельца денег, а это центробанк, он в санкционном списке, юристы не будут работать с подсанкционным субьектом, чтобы самим не попасть под санкции... Тут не все так просто...
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11 час.
АС
Анна Сепп
Но в любом случае для России эта огромная сумма потеряна,  кто бы её ни получил — коллективный Запад или Украина.
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5 час.

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