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«Герцог мира» : в соцсетях публикуют видео с «неоднозначной» похвалой Зеленскому на центральной площади Нью-Йорка

«Герцог мира» : в соцсетях публикуют видео с «неоднозначной» похвалой Зеленскому на центральной площади Нью-Йорка

В Сети распространилось видео с необычными баннером на Таймс-сквер в Нью-Йорке. На главной площади американского мегаполиса «красуется» короткий текст в поддержку Киева.

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