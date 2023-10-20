Утверждены «Дорожные карты» по повышению доходного потенциала Приморья

Новый положительный опыт в своей работе применили налоговые органы Приморья, а именно разработали и утвердили совместно с 12 городскими округами и 22 муниципальными районами так называемые «Дорожные карты» - планы мероприятий по повышению доходного потенциала региона на 2023 г.