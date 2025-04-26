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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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21-летние Слафковски и Немец забили 1-е голы в плей-офф НХЛ в один день. В 2022 году «Монреаль» и «Нью-Джерси» выбрали словаков под 1-м и 2-м номерами на драфте

21-летний форвард «Монреаля» отличился в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (6:3, 1-2), сделав счет 5:3.

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