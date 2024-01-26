Паразитирующие на Советском прошлом клоуны, или Советские (назовём их так, таких тут много ошивается и ноет) это сплошная ненависть, ненависть ко всем и всему.
О любителях покойного СССР и их ненависти...
Комментарии
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Anodtat
Мы все корнями из СССР. Ненавидеть Советский Союз глупо, критиковать рано,история все расставит на свои места.
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5 час.
Александр Попов
Ну, как я понял мысль автора - просчёты и ошибки это СССР, свершения и победы это РФ.
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4 час.
Sergey Kulikov
бред из дурдома
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3 час.
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