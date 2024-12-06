🟢Из-за перекрытия моста у Телецентра в Омске решили поменять схему организации движения на Красном Пути.
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🟢Из-за перекрытия моста у Телецентра в Омске решили поменять схему организации движения на Красном Пути.