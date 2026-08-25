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Царьград

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Пригнарева: китайские авто с пробегом не стоит оценивать по внешнему виду

Пригнарева: китайские авто с пробегом не стоит оценивать по внешнему виду

В Китае растёт спрос на кузовной ремонт "под толщиномер", позволяющий маскировать дефекты. Русские отказываются от дорогих корейских кроссоверов из-за высокого утилизационного сбора в декабре 2025 года и выбирают бюджетные китайские модели.

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