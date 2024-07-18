Камчатка готовится к отопительному сезону 2024-2025 годов

На Камчатке ведутся активные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На территории муниципальных образований подрядные организации проводят капитальный ремонт ветхих сетей инженерной инфраструктуры.
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