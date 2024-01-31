Решение за Путиным: что будет после признания Украины страной-террористом?

Аудрюс

Окончание контракта на прокачку газа в конце 2024 года.. Если прекратить прокачку, то возможны будут финансовые санкции к России, как это ни смешно звучит... А с другой стороны это развяжет руки нашим военным... Обьявят Украину террористом или нет сие пока не известно, да и последствия этого тоже пока не ясны... Ведь и запад в ответ может обьвинить Россию в терроризме, а это уже серьезно... В этом случае даже Беларусь, не отверется конечно, но боком к нам повернется....