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Решение за Путиным: что будет после признания Украины страной-террористом?

Решение за Путиным: что будет после признания Украины страной-террористом?

Украину давно пора признать страной-террористом, но российские власти пока не готовы к смене формата спецоперации.

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Комментарии
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Аудрюс
Окончание контракта на прокачку газа в конце 2024 года.. Если прекратить прокачку, то возможны будут финансовые санкции к России, как это ни смешно звучит... А с другой стороны это развяжет руки нашим военным... Обьявят Украину террористом или нет сие пока не известно, да и последствия этого тоже пока не ясны... Ведь и запад в ответ может обьвинить Россию в терроризме, а это уже серьезно... В этом случае  даже Беларусь, не отверется конечно, но боком к нам повернется....
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5 час.
Андрей Павлов
&quot;..прокачивать через него газ и аммиак для европейских потребителей...&quot; И что, бизнес позволит это прекратить? Не смешите. Если он не велит даже транспортную инфраструктуру трогать, то уж трубопроводы...
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4 час.
алекс кузь
Переговоры , об этом можно говорть на территории противника. Украина русская территория . Там в детстве голубику кружкой собирали и пели червону руту. . Европа озвачена партизанским фермерским десантом. Франция снова первая запела марсельезу. Людям в черном не нвдо сомневаться в непобедимости марксизма. Собянин от жены потанина строит свои кластеры производства на фондах города. Всем хорошо.
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4 час.

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