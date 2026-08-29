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В Ахтубинске неизвестные несколько недель угрожают владелице пунктов выдачи Ozon и Wildberries

В Ахтубинске неизвестные несколько недель угрожают владелице пунктов выдачи Ozon и Wildberries

В Ахтубинске Астраханской области владелица пунктов выдачи Ozon и Wildberries заявила, что с 1 августа неизвестные угрожают ей и её семье, а также требуют деньги.

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