Киргизия и КНР подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

БИШКЕК, 31 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель КНР Си Цзиньпин подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в рамках государственного визита китайского лидера в Бишкек, передает корреспондент ТАСС.
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