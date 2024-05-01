Нетипичный краш-тест: китайцы испытали популярный кроссовер, пробивая им стены

Недавно китайский автопроизводитель Jetour провел необычный краш-тест своего кроссовера . В отличие от традиционных испытаний, автомобиль на скорости 40 км/ч врезался в одну кирпичную стену, а затем на скорости 60 км/ч в другую.
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