Теперь уже точно никто не отберет Activision у Microsoft** Суд девятого ок...

Теперь уже точно никто не отберет Activision у MicrosoftСуд девятого округа США завершил спор между Microsoft и FTC, отклонив апелляцию ведомства и подтвердив законность покупки Activision Blizzard King за 69 миллиардов долларов.
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